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    На Одещині з рушниці застрелили подружжя

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    На Одещині з рушниці застрелили подружжя

    Подружжя було застрелене у власному будинку

    У Ширяївському районі Одеської області невідомий застрелив подружжя у їх власному будинку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    Так, тіло господаря 1967 року народження з вогнепальним пораненням у спину виявили у літній кухні. Тіло дружини загиблого 1969 року народження – в одній з житлових кімнат будинку. У жінки також вогнепальне поранення у спину.

    Попередньо встановлено, що подружжя застрелили з гладкоствольної мисливської рушниці. Також слідством встановлено, що з будинку нічого не зникало.

    Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

    Нагадаємо, в одному з сіл Лиманського району Одеської області вбили літню жінку та її онука.

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