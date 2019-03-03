Під Одесою сталося подвійне вбивство: злочинець застрелив бабусю і онука



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Одеська поліція оперативно розкрили подвійне вбивство, яке сталося в селищі Котовського

Одеська поліція оперативно розкрили подвійне вбивство, яке сталося у селищі Котовського.

Про це повідомив в Facebook начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін.

«За лічені години затримано покидька, який через жагу до грошей, двома пострілами у голову відібрав не лише банківську картку і телефон у літньої жінки, а і обірвав її життя та життя її онука. Слідчі дії продовжуються. Дякую одеським операм», - написав керівник одеської поліції.

Як пише «Думская», звірячий злочин скоїв раніше судимий 26-річний чоловік, який був знайомий зі своїми жертвами.