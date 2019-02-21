На Одещині за тиждень зафіксовано три спалахи гепатиту A



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Ймовірною причиною спалаху є недотримання санітарно-протиепідемічного режиму

В Україні протягом тижня, з 11 по 17 лютого, зареєстровано три спалахи вірусного гепатиту A. Всі - в Одеській області.

Про це в середу, 20 лютого, повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Так, один спалах був у школі №9 в місті Подольськ Одеської області. Захворіли три людини. Ймовірною причиною зазначено недотримання санітарно-протиепідемічного режиму в установі; недотримання правил особистої гігієни учнями.

Також повідомляється, що ще чотири людини захворіли в навчально-виховному комплексі в селі Ставрове Окнянського району Одеської області. Передбачувана причина - недотримання санітарно-протиепідемічного режиму в установі; питний режим в установі не організований.

Крім цього, трьох хворих виявили в приватному центрі Спільнота в діалозі в селі Булдинка Лиманського району Одеської області. Ймовірною причиною також зазначено недотримання санітарно-протиепідемічного режиму в установі; недотримання правил особистої гігієни особами, які проживають у центрі.