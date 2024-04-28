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На Одещині зіштовхнулися вантажівки: водій загинув (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Одещині зіштовхнулися вантажівки: водій загинув (фото)
Фото з місця ДТП на трасі Одеса–Рені
фото: Нацполіція

На трасі Одеса–Рені сталася автокатастрофа

На Одещині поблизу села Красна Коса відбулася дорожно-транспортна пригода. Зіштовхнулися дві вантажівки, один водій загинув. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

Зазначається, що інцидент стався вчора біля селі Красна Коса Білгород-Дністровського району, на трасі Одеса–Рені.

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Фото з місця ДТП на трасі Одеса–Рені
фото: Нацполіція

«О 22:04 надійшло повідомлення про зіткнення двох вантажних автомобілів. Унаслідок події загинув водій вантажного авто MAN, громадянин 1978 року народження», – йдеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту вилучили загиблого та врятували постраждалого водія вантажного авто DAF. Його у стані середньої тяжкості передано медикам.

За даними поліції Одеської області, на трасі Одеса–Рені біля села Красна Коса через ДТП тимчасово перекрито рух транспорту.

Нагадаємо, що голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей. Постраждали 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. Усі вони перебувають у лікарні. Двоє чоловіків – у тяжкому стані.

Посадовцю обрали запобіжний захід за підозрою в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Згодом президент Володимир Зеленський звільнив голову Броварської РДА Володимира Майбоженка.

Теги: ДТП вантажівки аварія Одещина

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