Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який п'яним збив чотирьох людей

Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів

Чиновника звільнено за «порушення законів України»

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, який 26 квітня вчинив у місті ДТП, унаслідок якої травмувалися чотири людини. Про це йдеться в його розпорядженні, опублікованому на сайті Офісу президента.

«Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», – сказано у тексті документа.

При цьому у пункті 1 частини першої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» сказано: «Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі порушення ними Конституції України і законів України».

Перед цим Майбоженку обрали запобіжний захід за підозрою в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей. Постраждали 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. Усі вони перебувають у лікарні. Двоє чоловіків – у тяжкому стані.

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на червоний сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.