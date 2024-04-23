Атака «шахедів» на Одесу: пошкоджено 14 квартир (фото)

Постраждало семеро осіб, з них двоє дітей

У ніч на 23 квітня в Одесі через атаку російських безпілотників постраждало семеро людей. Щонайменше 14 квартир пошкоджено. Про це повідомили Сили оборони півдня та мер Одеси Геннадій Труханов.

«Унаслідок атаки ворога пошкоджено житлові будинки. Постраждало щонайменше 14 квартир. На місці ДСНС, Муніципальна варта, інші екстренні служби допомагають рятувати людей», – зазначив Труханов.

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фото: Геннадій Труханов/Telegram

Внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян. Постраждали семеро людей. Попередньо без загиблих.

«За уточненими данними врятовано 34 особи, з них троє дітей. Постраждало семеро осіб, з них двоє дітей», – повідомили Сили оборони півдня.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про групу шахедів з тимчасово окупованої території Херсонської області в напрямку Одеси.

До слова, у ніч на 23 квітня в столиці пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги.