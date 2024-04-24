В Одесі пролунали вибухи: у місті видніється дим

Після першого вибуху в Одесі мешканці побачили дим

Після вибухів у деяких районах міста зникло світло

Уранці 24 квітня в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Після першого вибуху в Одесі мешканці побачили дим. Місцеві пабліки повідомляють, що частина міста залишилася без світла.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня в Одесі через атаку російських безпілотників постраждало дев'ять людей. Щонайменше 14 квартир пошкоджено.

За даними Сил оборони Півдня, в Одесі падінням збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури. Як зазначається, під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону.