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В Одесі пролунали вибухи: у місті видніється дим

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Одесі пролунали вибухи: у місті видніється дим
Після першого вибуху в Одесі мешканці побачили дим
фото: Суспільне Одеса

Після вибухів у деяких районах міста зникло світло

Уранці 24 квітня в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

В Одесі пролунали вибухи: у місті видніється дим фото 1

Після першого вибуху в Одесі мешканці побачили дим. Місцеві пабліки повідомляють, що частина міста залишилася без світла.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня в Одесі через атаку російських безпілотників постраждало дев'ять людей. Щонайменше 14 квартир пошкоджено.

За даними Сил оборони Півдня, в Одесі падінням збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури. Як зазначається, під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону. 

Теги: Одеса тривога вибух

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