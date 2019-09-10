На Одещині зійшли з рейок дві цистерни з пропаном



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Поруч із місцем, де сталося сходження вагонів, розташовані житлові та промислові будівлі

Скраплений газ пропан, який був у цистернах, належить до 2-го класу небезпечних речовин

На Одещині 10 вересня на під’їзній колії станції Ізмаїл регіональної філії «Одеська залізниця» сталося сходження вантажних вагонів.

Про це повідомляє пресцентр «Одеської залізниці».

«Під час виконання маневрової роботи тепловозом на ділянці під'їзної колії між стрілочними переводами сталося сходження двох вантажних вагонів із скрапленим газом пропаном, що належить до 2-го класу небезпечних речовин. Країна призначення вантажу - Румунія. Поруч із місцем, де сталося сходження, розташовані житлові та промислові будівлі», - говориться у повідомленні.

Причина та обставини надзвичайної події наразі з'ясовуються.

Зауважується, що незважаючи на проведення регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» комісійних перевірок щодо стану та подальшої експлуатації залізничних під’їзних колій, з початку року вже сталося сім випадків сходжень.

«Нехтування та відсутність належної реакції з боку власників під’їзних колій на виявленні зауваження щодо усунення недоліків призводять до порушення графіку руху та матеріальних збитків. З початку року збитки залізниці внаслідок таких сходжень перевищують 960 тис. грн», - повідомили в «Одеській залізниці».