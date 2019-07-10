На Одещині знайшли повішеним колишнього чиновника, який стріляв в нардепа Урбанського



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Володимир Зінченко раніше очолював Білгород-Дністровську РДА Одеської області

Слідчо-оперативна група ознак насильства на тілі Зінченка, за попередньою інформацією, не виявила

Екс-голову Білгород-Дністровської РДА Одеської області Володимира Зінченка, який у травні мав конфлікт зі стріляниною з нардепом від БПП Олександром Урбанським, знайшли повішеним.

Про це 10 липня повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Мертвого чоловіка виявили у його власному будинку в Овідіопольському районі Одещини.

У Національній поліції підтвердили інформацію про знайденого повішеним 62-річного чоловіка. Прізвища загиблого в поліції не назвали.

«Тіло направили на судово-медичну експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (самогубство)», - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він зазначив, що слідчо-оперативна група слідів, які б вказували на порушення обстановки у будинку, чи ознак насильства на тілі чоловіка, за попередньою інформацією, не виявила.

«Також встановлено, що померлий є підозрюваним у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 263 ККУ та ч. 4 ст. 296 ККУ за фактом хуліганських дій, під час яких він застосував зброю відносно народного депутата», - сказав речник Нацполіції.