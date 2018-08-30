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    На Одеській митниці прикордонники виявили велику партію контрабандних цигарок

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    На Одеській митниці прикордонники виявили велику партію контрабандних цигарок

    Цигарки намагалися провести під виглядом туалетного паперу

    На Одеській митниці під час огляду одного з контейнерів прикордонники виявили велику партію контрабандних цигарок. Вони були упаковані в коробки та оформлені як туалетний папір. Ящики із задекларованим товаром займали лише перший ряд контейнера, а весь інший простір заклали тютюновими виробами.

    «Попереджено спробу контрабанди з території України до Ізраїлю партії цигарок, яка йшла під виглядом туалетного паперу. Відправником вантажу є фірма з Чернівців, яка оформила вантаж на чернівецькій митниці і відправили його сюди в Одесу для подальшого переправлення водним шляхом до Ізраїлю», - розповів спікер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Олександр Яковенко.

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    На Одеській митниці прикордонники виявили велику партію контрабандних цигарок
    На Одеській митниці прикордонники виявили велику партію контрабандних цигарок
    На Одеській митниці прикордонники виявили велику партію контрабандних цигарок
    На Одеській митниці прикордонники виявили велику партію контрабандних цигарок

    За фактом спроби контрабанди вже відкрите кримінальне провадження. Зараз фахівці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми. Партію оцінили приблизно в 17 мільйонів гривень.

    Джерело: 1tv.od.ua

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