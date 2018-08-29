Прикордонники знайшли на кладовищі у Луганській області схованку з боєприпасами



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Частина виявлених боєприпасів

Всі знайдені вибухові предмети і боєприпаси вилучено представниками Нацполіції

У Луганській області на кладовищі в районі населеного пункту Золоте-4 прикордонники виявили велику схованку з боєприпасами.

Про це повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

«Правоохоронці витягли зі схованки чотири тротилові шашки, три підривники, сім пострілів ВОГ-25, один постріл ВОГ-25П, 42 патрони калібру 5,45 мм, 334 патрони 7,62х54 мм, 36 патронів 7,62х39 мм, 19 гранат РГД-5, 17 гранат Ф-1 та 16 запалів до них», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі знайдені вибухові предмети і боєприпаси вилучено представниками Національної поліції. Проводяться подальші слідчі дії.

Нагадаємо, під час демонтажу гаражів у Києві комунальники знайшли зброю.