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На світанку в Одесі пролунали вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На світанку в Одесі пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото ілюстративне

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу

У суботу, 17 грудня, близько 6:30 в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Вибух стався під час повітряної тривоги, оголошеної о 6:27.

Мешканців просять залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Офіційної інформації про вибухи поки що не надходило.

Нагадаємо, 16 грудня рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Був повністю знеструмлений Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, було оголошено про надзвичайну ситуацію

Після чергового масованого ракетного обстрілу України 16 грудня в Одесі призупинено рух електротранспорту.

Теги: війна Одеса вибух росія окупанти

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