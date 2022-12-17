На світанку в Одесі пролунали вибухи

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу

У суботу, 17 грудня, близько 6:30 в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

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Вибух стався під час повітряної тривоги, оголошеної о 6:27.

Мешканців просять залишатися в укриттях до відбою тривоги.

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Офіційної інформації про вибухи поки що не надходило.

Нагадаємо, 16 грудня рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Був повністю знеструмлений Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання.

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, було оголошено про надзвичайну ситуацію.

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Після чергового масованого ракетного обстрілу України 16 грудня в Одесі призупинено рух електротранспорту.