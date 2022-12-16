В Одесі призупинено рух електротранспорту: деталі
Рух електротранспорту було зупинено через ракетну небезпеку
Після чергового масованого ракетного обстрілу України 16 грудня, в Одесі призупинено рух електротранспорту. Про це повідомляє «Суспільне».
У КП «Одесміськелектротранс» повідомили, що рух електротранспорту зупинили через ракетну небезпеку.
Як повідомлялося, після масованої ракетної атаки Київський метрополітен не може відновити роботу як вид транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога. Метро працює тільки як укриття. Нагадаємо, внаслідок сьогоднішніх обстрілів відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.
Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилетіли 12 ворожих ракет.
Також є приліт по Харківщині. Окупанти завдали по Харківщині 10 ракетних ударів.
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