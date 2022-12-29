Над Одещиною збито 21 ракету: є руйнування енергосистеми
Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок
На Одещині внаслідок збиття ракети є пошкодження енергетичної інфраструктури. Тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Марченко.
«Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета. Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає. Внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури.», – йдеться в повідомленні.
Станом на 10 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.
Банкова повідомила, що окупанти випустили понад 120 ракет.
До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.
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