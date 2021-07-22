Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)
У підтоплених селах рівень води сягає 20 см
На Дніпропетровщині через рясні дощі на ділянці траси виникло утворилося озеро, від опадів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області.
«У двох районах у Дніпропетровській області сталися підтоплення через негоду, що вирувала останніми днями. У селі Воронове на вулиці Калініна та на вулиці Набережній затопило приватні домоволодіння. Рівень води складав 15 та
У Павлоградському районі за межами села Богуслав підтопило об'їзну дорогу. Ділянок траси перетворився на озеро, або на болото.
На площі
Також надзвичайники здійснюють заходи щодо розпилювання і прибирання повалених дерев. Гілки прибирали з проїжджої частини та на території дитячого садочка.
Нагадаємо, негода у Хмельницькому затопила головний ринок, вода стоїть у підвалах багатоповерхівок.
Тим часом, через повінь в Одесі Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки.