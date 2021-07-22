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    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)

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    На площі 40 кв. м. відкачали 1180 куб. м води - Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)
    На площі 40 кв. м. відкачали 1180 куб. м води
    Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

    У підтоплених селах рівень води сягає 20 см

    На Дніпропетровщині через рясні дощі на ділянці траси виникло утворилося озеро, від опадів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області.

    «У двох районах у Дніпропетровській області сталися підтоплення через негоду, що вирувала останніми днями. У селі Воронове на вулиці Калініна та на вулиці Набережній затопило приватні домоволодіння. Рівень води складав 15 та 20 сантиметрів – вона залила будинки та гаражі. Воду відкачали за допомогою мотопомп» – йдеться у повідомленні ДСНС.

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    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)
    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)
    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)
    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)
    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)
    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)
    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)
    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)
    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)
    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)

    У Павлоградському районі за межами села Богуслав підтопило об'їзну дорогу. Ділянок траси перетворився на озеро, або на болото.

    На площі 40 кв. м. відкачали 1180 куб. м води. Рух автотранспорту триває в звичайному режимі.

    Також надзвичайники здійснюють заходи щодо розпилювання і прибирання повалених дерев. Гілки прибирали з проїжджої частини та на території дитячого садочка.

    Нагадаємо, негода у Хмельницькому затопила головний ринок, вода стоїть у підвалах багатоповерхівок.

    Тим часом, через повінь в Одесі Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки.

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    Теги: ДСНС вода ринок рятувальники негода повінь дощ
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    Негода на Дніпропетровщині: дощі затопили трасу (фото, відео)