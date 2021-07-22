Наслідки негоди. В Одесі потонула вантажівка та маршрутка (фото, відео)

В Одесі вантажівка після невдалого маневру перекинулася і затонула

У соцмережах публікують фото і відео наслідків підтоплень в різних районах Одеси

У ніч на 22 липня 2021 року в Одесі випало опадів більше двомісячної норми. Місячна норма становить 45 літрів на 1 кв.м, за ніч у місті випало близько 101 літра на 1 кв.м. Про це інформує Ivasi.news.

У соцмережах публікують фото і відео наслідків підтоплень в різних районах Одеси.

Водій вантажівки минулої ночі вирішив проїхати крізь залізничний тунель з затопленої вулиці Кутузова на затоплену вулицю Балківську на Пересипі в Одесі.

Ця спроба була невдалою, через що вантажівка перекинулася і затонула. Наразі напівзатоплену вантажівку намагаються підняти.

Також сьогодні маршрутка №146 застрягла на затопленій в результаті затяжного дощу ділянці вулиці Чорноморського Козацтва.

Пасажири не могли самостійно вибратися з транспорту – вода їм була мало не по пояс.

На щастя, неподалік проїжджали співробітники ДСНС, які поспішили на допомогу одеситам.

Як повідомили в прес-службі відомства, рятувальники евакуювали людей з маршрутки. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Додамо, що внаслідок потужної зливи Одесу цієї ночі накрила повінь.

Зазначимо, напередодні Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото).

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