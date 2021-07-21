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    Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото)

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    Hятувальники чотири рази виїжджали прибирати дерева з проїжджої частини у селищі Любашівка - Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото)
    Hятувальники чотири рази виїжджали прибирати дерева з проїжджої частини у селищі Любашівка
    Фото: Bessarabiainform/Facebook

    Вулиці підтоплені, залишилось багато зламаних дерев

    В Одеській області негода у вівторок, 20 липня, запам'яталася зливою і шквалистим вітром. У деяких районах пройшов град розміром з куряче яйце. Про це інформує місцеве інформагентство «БессарабіяINFORM».

    Негода повалила дерева, а також затопила вулиці.

    На півночі області хазяйнував грозовий фронт. Так, після обіду в Ананьєві пройшла сильна злива зі шквальним вітром. Вулиці були підтоплені, залишилось багато зламаних дерев.

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    Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото)
    Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото)
    Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото)
    Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото)
    Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото)

    В околицях Котовська, Роздільної та Біляївки пройшов град з сильним дощем.

    Розмір граду досягав розмірів курячого яйця або яблука середнього розміру.

    У Роздільнянському районі вчора також був зафіксований невеликий смерч.

    Крім того 20 липня рятувальники чотири рази виїжджали прибирати дерева з проїжджої частини у селищі Любашівка.

    Додамо, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях.

    Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

    У Києві під час потужної зливи 19 липня впали приблизно 150 дерев.

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    Теги: Одещина негода дощ
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    Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото)