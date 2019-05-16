У ФРН екологічні активісти залізли до газогону «Північний потік-2», щоб зупинити його будівництво



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Молодим людям не загрожують арешти тому, що акція підпадає під конституційне право свободи зібрань, - поліція

Активісти сьогодні вранці розповсюдили заяву, де попередили про те, що залізуть до труби під населеним пунктом Врангельсбург, щоб затягнути будівництво газогону

У Федеративній республіці Німеччині екологічні активісти на знак протесту проти реалізації проекту «Північний потік-2» залізли до частини вже прокладеного трубопроводу. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на представника поліції міста Нойбранденбург Ніколя Бухфінка.

«На цей момент троє активістів знаходяться на території будівництва «на півночі Німеччини, де прокладають газогін Eugal, а п'ятеро - безпосередньо в трубі. Довжина труби - 1,5 кілометра. Наскільки далеко вони залізли - ми не знаємо, але робітники вже видалили зварювання, щоб у людей був кисень», - сказала Бухфінк.

Зазначається, що активісти вранці розповсюдили заяву, де повідомили, що вони планують залізти до труби на будівництві під населеним пунктом Врангельсбург, щоб «затягнути її будівництво і привернути увагу до шкоди, якої розробка природного газу завдає навколишньому середовищу». Акція проходить під девізом «Заткнути «Північний потік-2».

Також о 7-й ранку (за місцевим часом) один з активістів додатково подзвонив у поліцію, щоб повідомити про акцію.

За словами Бухфінка, один з активістів на будівництві зв'язується з людьми в трубі по мобільному телефону, поліція і будівельники передали їм прилад для вимірювання рівня кисню в повітрі.

«Чого вони хочуть конкретно, ми поки не знаємо, у першу чергу - привернути до себе увагу», - сказала співробітниця поліції. На цей час ситуація знаходиться під контролем, хоча поліція сформувала групу для термінових переговорів.

Вона підкреслила, що молодим людям не загрожують арешти тому, що акція підпадає під конституційне право свободи зібрань.

«Eugal» - це європейський з'єднувальний газопровід, що пройде на сході Німеччини до кордону з Чехією. Будівництво планується завершити до кінця року. Через «Eugal» газ зі споруджуваного газопроводу «Північний потік-2» піде по трубах у Європу. Діаметр труби, по якій піде газ, становить 1,15 метра.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що будівництво «Північного потоку-2» не вдасться зупинити. За її словами, проект газопроводу практично повністю затверджений, і Європейській комісії не вдасться його заблокувати. Водночас вона визнала, що в новій газовій директиві ЄС є можливості опротестувати здійснення будівництва газопроводу.

Напередодні очільник російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що газопровід «Північний потік-2» побудовано наполовину.