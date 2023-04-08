У Молдові перекинувся автобус, що прямував до Києва, є потерпілі

Аварія сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40, в салоні автобусі перебував 21 пасажир

Транспортний засіб врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет

У суботу, 8 квітня, у Молдові перекинувся пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП ушпиталили щонайменше дев'ять осіб. Про це повідомило молдавське видання NewsMaker, посилаючись на Генеральний інспекторат поліції.

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«У Дрокіївському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва. Дев'ятеро іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги», – пише видання.

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Аварія сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40. Зазначається, що в салоні автобусі перебував 21 пасажир.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автобуса не впорався з керуванням. Транспортний засіб врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет.

«Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу», – повідомили поліцейські.

Раніше на Житомирській трасі сталося масштабня дорожньо-транспортна пригода, зіткнулися автобус та дев'ять легковиків.

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Також у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса сполученням Варшава – Одеса.