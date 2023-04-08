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У Молдові перекинувся автобус, що прямував до Києва, є потерпілі

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Молдові перекинувся автобус, що прямував до Києва, є потерпілі
Аварія сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40, в салоні автобусі перебував 21 пасажир
фото з відкритих джерел

Транспортний засіб врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет

У суботу, 8 квітня, у Молдові перекинувся пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП ушпиталили щонайменше дев'ять осіб. Про це повідомило молдавське видання NewsMaker, посилаючись на Генеральний інспекторат поліції.

«У Дрокіївському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва. Дев'ятеро іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги», – пише видання.

Аварія сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40. Зазначається, що в салоні автобусі перебував 21 пасажир.

У Молдові перекинувся автобус, що прямував до Києва, є потерпілі фото 1

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автобуса не впорався з керуванням. Транспортний засіб врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет.

«Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу», – повідомили поліцейські.

Раніше на Житомирській трасі сталося масштабня дорожньо-транспортна пригода, зіткнулися автобус та дев'ять легковиків. 

Також у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса сполученням Варшава – Одеса.

Теги: водій аварія автобус Молдова

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