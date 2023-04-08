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ДТП із пасажирським автобусом у Молдові: МЗС повідомило про п'ятьох постраждалих українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
ДТП із пасажирським автобусом у Молдові: МЗС повідомило про п'ятьох постраждалих українців
Українське посольство тримає зв’язок з поліцією Молдови для з’ясування усіх обставин аварії
фото: Бельцы Онлайн

Більшість людей у автобусі були громадянами України і ті, хто не постраждав, вже продовжили мандрівку до Києва

В аварії автобуса Кишинів-Київ, який зазнав аварії вранці 8 квітня на півночі Молдови, постраждали п’ятеро українців. Загрози для їхнього життя немає. Про це у коментарі «Європейській правді» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко підтвердив, що більшість людей у автобусі були громадянами України і ті, хто не постраждав, вже продовжили мандрівку до Києва.

«Внаслідок ДТП п’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Вони були доправлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає. Інші пасажири продовжили рух до Києва іншим наданим перевізником автобусом. Загалом в автобусі перебували 19 українців», – розповів Олег Ніколенко.

Речник додав, що українське посольство тримає зв’язок з поліцією Молдови для з’ясування усіх обставин аварії, а також з лікарями, які опікуються постраждалими.

«Після завершення лікування консули допоможуть нашим громадянам повернутися до України», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, у суботу, 8 квітня, у Молдові перекинувся пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП ушпиталили дев'ять осіб.

Також у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса сполученням Варшава – Одеса.

Теги: Одеса посольство автобус Варшава

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