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Одеса знову залишиться без курортного сезону: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Одеса знову залишиться без курортного сезону: деталі
Військові попередили місцеву владу Одеси і регіону, що відкриття курортного сезону цьогоріч є недоцільним
фото з вільних джерел

Попри заборону, місцеві підприємці продовжують підготовку до відкриття курортного сезону

Військові попередили місцеву владу Одеси і регіону, що відкриття курортного сезону цьогоріч є недоцільним. Про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила на брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса.

Гуменюк каже, що зараз очікується рішення Одеської ОВА, котре й регламентуватиме поведінку громадян у прибережній зоні.

Питання про перспективи курортного сезону виникло на брифінгу через те, що раніше військові вже повідомляли про неможливість використання морських пляжів через військову агресію РФ, але підприємці все ж таки готують до відкриття прибережні клуби та ресторани.

Очільниця пресцентру сил оборони півдня радить не квапитися із такою підготовкою.

«Розуміємо, що регіон має розвиватися, та все ж таки безпека – на передньому плані», – зазначила Наталія Гуменюк.

Підкреслимо, як зазначив начальник Одеської РВА Юрій Крук, ворог цієї ночі здійснив атаку ударними БПЛА типу «Шахід-136» по Одещині. Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури. За попередньою інформацією, без постраждалих. Вживаються заходи з локалізацій пожежі, на місці події залучені підрозділи ДСНС та інші структури.

Теги: ворог безпека Україна військові міни Одеса

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