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    Одеська каратистка стала бронзовим призером престижного міжнародного турніру

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    Одеська каратистка стала бронзовим призером престижного міжнародного турніру

    Одеситка Анжеліка Терлюга підтвердила статус однієї з кращих спортсменок світу у ваговій категорії до 55 кг, посівши третє місце на етапі міжнародного турніру з карате

    3 березня 2019 року в Зальцбурзі (Австрія) відбувся етап турніру серії «А» з карате. У турнірі взяли участь 2057 спортсменів з 99 країн світу.

    Одесу в складі збірної України представила Анжеліка Терлюга.

    У ваговій категорії до 55 кг виступили 139 спортсменів. Незважаючи на величезну конкуренцію, одеситка завоювала бронзову медаль, вкотре довівши, що в останні роки по праву вважається однією з кращих спортсменок світу.

    Це четверте сходження одеської спортсменки на п'єдестал пошани престижних міжнародних турнірів. Анжеліка Терлюга вже завойовувала нагороди на турнірах такого рівня - «золото» в Парижі і Шанхаї, «срібло» в Дубаї.

    Підготував спортсменку до змагань тренер Денис Морозов.

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