Одеська каратистка стала бронзовим призером престижного міжнародного турніру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одеситка Анжеліка Терлюга підтвердила статус однієї з кращих спортсменок світу у ваговій категорії до 55 кг, посівши третє місце на етапі міжнародного турніру з карате

3 березня 2019 року в Зальцбурзі (Австрія) відбувся етап турніру серії «А» з карате. У турнірі взяли участь 2057 спортсменів з 99 країн світу.

Одесу в складі збірної України представила Анжеліка Терлюга.

У ваговій категорії до 55 кг виступили 139 спортсменів. Незважаючи на величезну конкуренцію, одеситка завоювала бронзову медаль, вкотре довівши, що в останні роки по праву вважається однією з кращих спортсменок світу.

Це четверте сходження одеської спортсменки на п'єдестал пошани престижних міжнародних турнірів. Анжеліка Терлюга вже завойовувала нагороди на турнірах такого рівня - «золото» в Парижі і Шанхаї, «срібло» в Дубаї.

Підготував спортсменку до змагань тренер Денис Морозов.