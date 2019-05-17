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    Одеський аеропорт анонсував конкурс на створення скульптури у нового терміналу

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    Одеський аеропорт анонсував конкурс на створення скульптури у нового терміналу

    Планується, що конкурс буде міжнародним

    Міжнародний аеропорт «Одеса» анонсував проведення відкритого конкурсу на створення арт-об'єкта поблизу Нового терміналу. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

    Новий арт-проект покликаний об'єднати талановитих художників і одеситів, давши можливість взяти активну участь в створенні нової візитної картки повітряної гавані Одеси. 

    Як повідомив директор з маркетингу і комерції ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» В'ячеслав Чеглатонєв, на сьогоднішній день найкращі аеропорти світу - це не тільки об'єкти інфраструктури, а й культурні центри:

    «Прикладами можуть служити аеропорти Дохи, Сінгапуру, Амстердама, Інчхон і інші, які відомі всьому світу своїми арт-інсталяціями. Аеропорт» Одеса «приєднується до цього списку, і першим серед аеропортів України проведе відкритий міжнародний конкурс на створення скульптури. В результаті чого повітряні ворота півдня України отримають новий символ, що сполучає в собі авіацію, колорит і неповторність міста Одеси «.

    У прес-службі аеропорту уточнюють, що дати проведення та умови конкурсу будуть оголошені в найближчому майбутньому.

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