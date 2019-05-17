Одеський аеропорт анонсував конкурс на створення скульптури у нового терміналу



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Планується, що конкурс буде міжнародним

Міжнародний аеропорт «Одеса» анонсував проведення відкритого конкурсу на створення арт-об'єкта поблизу Нового терміналу. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Новий арт-проект покликаний об'єднати талановитих художників і одеситів, давши можливість взяти активну участь в створенні нової візитної картки повітряної гавані Одеси.

Як повідомив директор з маркетингу і комерції ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» В'ячеслав Чеглатонєв, на сьогоднішній день найкращі аеропорти світу - це не тільки об'єкти інфраструктури, а й культурні центри:

«Прикладами можуть служити аеропорти Дохи, Сінгапуру, Амстердама, Інчхон і інші, які відомі всьому світу своїми арт-інсталяціями. Аеропорт» Одеса «приєднується до цього списку, і першим серед аеропортів України проведе відкритий міжнародний конкурс на створення скульптури. В результаті чого повітряні ворота півдня України отримають новий символ, що сполучає в собі авіацію, колорит і неповторність міста Одеси «.

У прес-службі аеропорту уточнюють, що дати проведення та умови конкурсу будуть оголошені в найближчому майбутньому.