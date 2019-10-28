Олег Сенцов в Одесі викупався у морі



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Режисер шість років не бачив Чорного моря

Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов побував в Одесі і вперше за довгий час викупався в Чорному морі.

Про це Олег Сенцов повідомив на своїй сторінці в фейсбуці.

«Шість років я не бачив моря. Сьогодні ми зустрілися. Дякую, Одеса!»- написав Олег Сенцов.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про реакцію Олега Сенцова на поведінку президента України Володимира Зеленського у Золотому.

Колишній в’язень Кремля, український режисер Олег Сенцов заявив, що йому соромно за президента України Володимира Зеленського після оприлюдненого відео, на якому той спілкувався з добровольцем у Золотому.

«Переглянув учорашнє гучне відео стендапу із серії #янелох. У результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, тому що не відчуваю на це морального права, адже не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі за те, що у нас усе ще є своя країна», – написав Сенцов.