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    Олег Сенцов в Одесі викупався у морі

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    Олег Сенцов в Одесі викупався у морі

    Режисер шість років не бачив Чорного моря

    Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов побував в Одесі і вперше за довгий час викупався в Чорному морі.

    Про це Олег Сенцов повідомив на своїй сторінці в фейсбуці.

    «Шість років я не бачив моря. Сьогодні ми зустрілися. Дякую, Одеса!»- написав Олег Сенцов.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про реакцію Олега Сенцова на поведінку президента України Володимира Зеленського у Золотому.

    Колишній в’язень Кремля, український режисер Олег Сенцов заявив, що йому соромно за президента України Володимира Зеленського після оприлюдненого відео, на якому той спілкувався з добровольцем у Золотому.

    «Переглянув учорашнє гучне відео стендапу із серії #янелох. У результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, тому що не відчуваю на це морального права, адже не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі за те, що у нас усе ще є своя країна», – написав Сенцов.

    Чорне море Олег Сенцов Одеса
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