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    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    Відключення води в Приморському районі

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт з переключення водопроводу діаметром 300 мм по вул. Каманіна, 16

    з 09:00 28 жовтня до 06:00 29 жовтня 2019 року буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

    • вул. Каманіна,
    • вул. літературна,
    • Аркадіївський провулок,
    • Морський провулок,
    • Мореходний провулок,
    • Компасний провулок.
    Приморський район, пляж Аркадія
    Приморський район, пляж Аркадія

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Одеса водопостачання
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