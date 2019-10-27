Одеситів попередили про відключення водопостачання
Відключення води в Приморському районі
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт з переключення водопроводу діаметром 300 мм по вул. Каманіна, 16
з 09:00 28 жовтня до 06:00 29 жовтня 2019 року буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- вул. Каманіна,
- вул. літературна,
- Аркадіївський провулок,
- Морський провулок,
- Мореходний провулок,
- Компасний провулок.
Приморський район, пляж Аркадія
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).