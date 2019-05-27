У мережу виклали відео бунту в одеській колонії (18+)



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У виправній колонії №51 на Люстдорфській дорозі стався бунт

Невідомі особи виклали відео, на якому можна побачити, що відбувається в одеській колонії.

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Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в одеській колоній надзвичайна ситуація.

Екс-керівник Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький повідомив, що бунт в колонії №51 триває вже п`ять днів. «Бунт. Масова непокора і безладдя у Одеській колонії 51. Співробітників повиганяли з зони. Пожежа. Конфлікт тривав п`ять днів та не був вирішений. Сьогодні перейшов у гарячу стадію. Побито співробітників. В зону поїхала пожежна машина», - написав Старенький в Facebook.

Джерело: Думская