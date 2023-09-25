Повітряні сили пояснили, чому ворог б’є ракетами «Онікс» по Одещині

Окупанти використовують різні види озброєння для атак на Південному напрямку, при цьому зберігаючи ракети «Калібр» для інших цілей

Російська армія використовує протикорабельні ракети «Онікс» для здійснення атак у напрямку Одеси та Миколаєва. Це озброєння мають обмежений радіус дії, що обумовлено обмеженою наявністю крилатих ракет. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що «Онікси» мають обмежений радіус дії до 600 км.

«Ракети типу «Калібр» або Х стратегічної авіації можуть діставати далі, тобто бити вглиб країни. «Онікс» туди не дістає, ось відповідно їх іноді застосовують і по Одещині та Миколаївщині», – зазначив Ігнат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він підкреслив, що ракети «Онікс» мають обмежений радіус дії, який становить до 600 кілометрів.

«Якщо ракета випускається нижче, ближче до води, то її радіус дії зменшується фактично вдвічі. Це протикорабельна ракета, яка може бити, в принципі, і по береговій лінії. Тому ворог застосовує той тип озброєння, який має на цьому напрямі», – пояснив спікер.

На його думку, російська сторона оцінює економічну доцільність і використовує різні види озброєння для атак на Південному напрямку, при цьому зберігаючи ракети «Калібр» для інших цілей.

«У них є різні типи озброєння, якими вони атакують. Вони мають ракети Х-22 на носіях дальньої авіації, є авіаційне озброєння типу Х-59, Х-31 – ракети, якими вони теж часто б'ють по нашій території. застосовує той тип озброєння, який вважає раціональнішим застосовувати у тому чи іншому напрямі», – сказав Ігнат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Коментуючи атаку, в ході якої були використані ракети «Онікс» і яка завдала шкоди рекреаційній інфраструктурі Одещини, офіційний представник ЗСУ висловив думку, що, можливо, сталися деякі фактори, що впливають на траєкторію польоту ракети.

На запитання, чи можуть сили протиповітряної оборони «впливати» на це, речник відповів: «Звичайно, ми всі можемо».

Нагадаємо, РФ подвоїла кількість «Калібрів», націлених на Україну.