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РФ надвечір запустила із Криму «Шахедів» – Повітряні сили

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ надвечір запустила із Криму «Шахедів» – Повітряні сили
фото з відкритих джерел

Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України близько 22.00

Сьогодні, 25 вересня, Повітряні сили ЗСУ сповістили, що з окупанти запустили з Криму кілька груп безпілотників «Шахед». Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

«Зафіксовано запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА Shahed з Чауди, Крим. Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України – близько 22.00», – йдеться у повідомленні.

Триває 579-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та 19 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області. Протиповітряною обороною знищено 11 крилатих ракет «Калібр» та усі 19 «шахедів».

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Теги: окупанти війна безпілотник

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