Під Одесою вандали влаштували погром на кладовищі

Правоохоронці шукають зловмисників

П'ять надгробків пошкодив невідомий зловмисник на Латовському кладовищі в селі Котовка Беляєвського району Одещини. Про це повідомили в прес-службі ГУНП. Зіпсованим могилам було більше десяти років. За ними завжди слідкували та прибирали. За даним фактом розпочато кримінальне виробництво по ч.1 ст 297 Уголовного кодексу України. Зловмисників



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Правоохоронці шукають зловмисників

П'ять надгробків пошкодив невідомий зловмисник на Латовському кладовищі в селі Котовка Беляєвського району Одещини. Про це повідомили в прес-службі ГУНП.

Зіпсованим могилам було більше десяти років. За ними завжди слідкували та прибирали.

За даним фактом розпочато кримінальне виробництво по ч.1 ст 297 Уголовного кодексу України. Зловмисників шукають.

Нагадаємо, на Одещині пограбували та розтрощили храм: зламали вівтар та розкрили скрині для пожертвувань.