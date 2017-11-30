На Одещині пограбували та розтрощили храм: зламаний вівтар, розкриті скрині для пожертвувань

Зловмисники намагались знайти кошти від пожертвувань вірян

Сьогодні вночі невідомі пограбували і осквернили Свято-Покровський храм Чорноморська. Як повідомили в прес-службі Одеської єпархії, зловмисники проникли через двері, розташовані зі зворотного боку будівлі. «У пошуках цінностей злочинці розкрили всі скрині для пожертвувань прихожан. Ймовірно, побачивши, що там немає очікуваної ними суми



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Зловмисники намагались знайти кошти від пожертвувань вірян

Сьогодні вночі невідомі пограбували і осквернили Свято-Покровський храм Чорноморська. Як повідомили в прес-службі Одеської єпархії, зловмисники проникли через двері, розташовані зі зворотного боку будівлі.

«У пошуках цінностей злочинці розкрили всі скрині для пожертвувань прихожан. Ймовірно, побачивши, що там немає очікуваної ними суми грошей, від злості стали трощити все в храмі і вівтарі - зламали вівтарні двері і, йдучи, засипали все приміщення порошком з вогнегасників, що знаходяться в храмі», - повідомили в одеській єпархії.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Чорноморського відділу поліції, яка проводить слідчі дії.

В єпархії додали, що в 2017 році було скоєно 19 пограбувань храмів, розташованих в Одеській області, але винні не були знайдені і не понесли покарання.

Джерело: Думская