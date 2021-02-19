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    Зухвалість охоронців в одеському ТРЦ обурила мережу (відео)

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    Начебто чоловік зайшов зі своїм товаром у магазин без чека і не зміг це довести - Зухвалість охоронців в одеському ТРЦ обурила мережу (відео)
    Начебто чоловік зайшов зі своїм товаром у магазин без чека і не зміг це довести
    фото: Скріншот

    Хлопця співробітники охорони змусили вмитися зеленкою

    В Одесі в торговому центрі «Афіна» в магазині «Таврія» співробітники охорони почали знущатися над клієнтом.

    Відео інциденту на анонімних умовах розмістили в Telegram-каналі «Подслушано Одеса».

    Чоловік зайшов в торговий зал з покупкою, але не зміг довести, що вона була зроблена не тут.

    У ролику можна побачити, як хлопця співробітники охорони змушують вмитися зеленкою, підставляючи руки.

    «Опублікуйте, будь ласка, анонімно. Дана подія відбувається в магазині «Таврія-В» в «Афінах». Просто шок, куди дивиться адміністрація магазину. Де людяність охорони? Начебто чоловік зайшов зі своїм товаром у магазин без чека і не зміг це довести», – написали очевидці.

    В охоронній компанії відмовилися надати коментар, але пообіцяли опублікувати інформацію через деякий час у своїх соцмережах. Про це пише ТСН.

    В адміністрації торгового центру заявили, що інцидент стався давно і їх співробітників у магазині не було. Постраждалий від насильства охоронців нікуди не звертався.

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    Теги: Одеса торгівля охорона
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