Археологи знайшли у Туреччині храм Афродіти, якому 2,5 тис. років

Храм вдалося знайти завдяки скануванням ґрунту, а також попереднім знахідкам

У Туреччині в Урлі археологи виявили залишки храму Афродіти, вік якого оцінюють у 2,5 тис. років

Про це повідомляє видання Cumhuriyet.

«Під час наших досліджень виявили храм Афродіти, знахідка датована V століттям до нашої ери... Руїни храму вражають. Афродіта була дуже шанована у той час», – повідомила доцент кафедри археології університету мистецтв ім. Мімара Сінана в Стамбулі Еліф Копарал.

За її словами, розкопки в цьому районі почалися ще в 2006 році.

Так, храм вдалося знайти завдяки скануванням ґрунту, а також попереднім знахідкам. Зокрема, йдеться про могили знатних людей громади того часу та печери, які майже використовуються як священні місця.

Загалом було виявлено 35 давніх поселень, у тому числі 16 з них періоду пізнього неоліту.

Раніше у Помпеях знайшли античний кіоск з фаст-фудом.

Також нідерландські археологи знайшли зброю з людських кісток, якій 11 тисяч років.