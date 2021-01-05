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    У світі

    Археологи знайшли у Туреччині храм Афродіти, якому 2,5 тис. років

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    <p>Знахідка датована V століттям до нашої ери</p> - Археологи знайшли у Туреччині храм Афродіти, якому 2,5 тис. років

    Знахідка датована V століттям до нашої ери

    Фото: Cumhuriyet

    Храм вдалося знайти завдяки скануванням ґрунту, а також попереднім знахідкам

    У Туреччині в Урлі археологи виявили залишки храму Афродіти, вік якого оцінюють у 2,5 тис. років

    Про це повідомляє видання Cumhuriyet.

    «Під час наших досліджень виявили храм Афродіти, знахідка датована V століттям до нашої ери... Руїни храму вражають. Афродіта була дуже шанована у той час», – повідомила доцент кафедри археології університету мистецтв ім. Мімара Сінана в Стамбулі Еліф Копарал.

    За її словами, розкопки в цьому районі почалися ще в 2006 році.

    Так, храм вдалося знайти завдяки скануванням ґрунту, а також попереднім знахідкам. Зокрема, йдеться про могили знатних людей громади того часу та печери, які майже використовуються як священні місця.

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    Археологи знайшли у Туреччині храм Афродіти, якому 2,5 тис. років
    Археологи знайшли у Туреччині храм Афродіти, якому 2,5 тис. років
    Археологи знайшли у Туреччині храм Афродіти, якому 2,5 тис. років

    Загалом було виявлено 35 давніх поселень, у тому числі 16 з них періоду пізнього неоліту.

    Раніше у Помпеях знайшли античний кіоск з фаст-фудом.

    Також нідерландські археологи знайшли зброю з людських кісток, якій 11 тисяч років.

    Теги: Туреччина історія археолог археологія розкопки
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