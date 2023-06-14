Підрив Каховської ГЕС. Загинули майже 150 червонокнижних тритонів (фото)

Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря

Внаслідок підриву, спричиненого російськими окупантами Каховської ГЕС, загинули щонайменше 149 тритонів. Про це розповіли в Міністерстві захисту довкілля та природніх ресурсів.

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«Чергові жертви російського теракту на Каховській ГЕС: працівники НПП «Тузлівські лимани» за добу врятували 55 тритонів. На жаль, ще 149 тварин виявили загиблими», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Там їх і знайшли працівники парку. Вони не мешкають в солоній воді. Тож живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках).

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Дорогу «вимушені переселенці» перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах.

Раніше повідомлялося, що Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.