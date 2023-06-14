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Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)
Урочище Вирва належить до національного заповідника «Хортиця»
фото: Klev DH

На правому березі Дніпра у Запорізькій області знаходиться мальовниче заповідне місце – урочище Вирва

На правому березі Дніпра у Запорізькій області знаходиться надзвичайно гарне заповідне місце – урочище Вирва. Воно починається біля Преображенського мосту і тягнеться майже до мосту, який з'єднує місто з островом Хортиця. Як виглядає це заповідне місце після російського теракту на Каховській ГЕС показав місцевий фотограф Klev DH на своїй сторінці в Instagram.

Урочище Вирва – неймовірно мальовниче заповідне місце у Запорізькій області, яке належить до національного заповідника «Хортиця».

Тут багато скель та нескінченна кількість струмочків. До війни це місце приваблювало туристів, тому помилуватися красою природи Старого Дніпра приїжджали з усіх куточків України.

Після підриву греблі Каховської ГЕС води в заповідній частині стало значно менше. Вона відійшла від берега на кілька метрів, а деякі частини урочища взагалі обміліли та залишилися без живлющої вологи.

Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
фото: Klev DH
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
фото: Klev DH
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
фото: Klev DH
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
фото: Klev DH
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
фото: Klev DH
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
фото: Klev DH
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
фото: Klev DH
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
фото: Klev DH
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
фото: Klev DH
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС
фото: Klev DH

Ще Урочище Вирва – це ботанічний заказник, який є частиною природно-заповідного фонду місцевого значення. Тут є і ковиловий першостеп, у кожній балці – байрачний ліс. Тут багато рослин і є дикі птахи, і навіть звірі.

Постраждав також острів Хортиця, де вода місця зійшла на три та навіть на п’ять метрів.

А так виглядало Урочище Вирва до теракту на Каховській ГЕС:

Урочище Вирва до теракту на Каховській ГЕС та після
Урочище Вирва до теракту на Каховській ГЕС та після
фото: Klev DH
Урочище Вирва до теракту на Каховській ГЕС та після
Урочище Вирва до теракту на Каховській ГЕС та після
фото: Klev DH

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС не вплинув особливо на український контрнаступ, адже десантна операція і без того – один із найресурсозатратніших та найбільш ризикованих тактичних прийомів.

До слова, проби морської води в акваторії Одеси показали перевищення в ній норм вмісту забруднювальних речовин і різке падіння солоності внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, але не виявили збудників холери.

 

Теги: Запоріжжя Заповідники Каховська ГЕС

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