Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)

На правому березі Дніпра у Запорізькій області знаходиться мальовниче заповідне місце – урочище Вирва

На правому березі Дніпра у Запорізькій області знаходиться надзвичайно гарне заповідне місце – урочище Вирва. Воно починається біля Преображенського мосту і тягнеться майже до мосту, який з'єднує місто з островом Хортиця. Як виглядає це заповідне місце після російського теракту на Каховській ГЕС показав місцевий фотограф Klev DH на своїй сторінці в Instagram.

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Урочище Вирва – неймовірно мальовниче заповідне місце у Запорізькій області, яке належить до національного заповідника «Хортиця».

Тут багато скель та нескінченна кількість струмочків. До війни це місце приваблювало туристів, тому помилуватися красою природи Старого Дніпра приїжджали з усіх куточків України.

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Після підриву греблі Каховської ГЕС води в заповідній частині стало значно менше. Вона відійшла від берега на кілька метрів, а деякі частини урочища взагалі обміліли та залишилися без живлющої вологи.

Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС фото: Klev DH

Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС фото: Klev DH

Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС фото: Klev DH

Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС фото: Klev DH

Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС фото: Klev DH

Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС фото: Klev DH

Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС фото: Klev DH

Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС фото: Klev DH

Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС фото: Klev DH

Урочище Вирва після підриву Каховської ГЕС фото: Klev DH

Ще Урочище Вирва – це ботанічний заказник, який є частиною природно-заповідного фонду місцевого значення. Тут є і ковиловий першостеп, у кожній балці – байрачний ліс. Тут багато рослин і є дикі птахи, і навіть звірі.

Постраждав також острів Хортиця, де вода місця зійшла на три та навіть на п’ять метрів.

А так виглядало Урочище Вирва до теракту на Каховській ГЕС:

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Урочище Вирва до теракту на Каховській ГЕС та після фото: Klev DH

Урочище Вирва до теракту на Каховській ГЕС та після фото: Klev DH

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС не вплинув особливо на український контрнаступ, адже десантна операція і без того – один із найресурсозатратніших та найбільш ризикованих тактичних прийомів.

До слова, проби морської води в акваторії Одеси показали перевищення в ній норм вмісту забруднювальних речовин і різке падіння солоності внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, але не виявили збудників холери.