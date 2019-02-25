Поліція відкрила кримінальне провадження після пожежі на трьох базах відпочинку в Затоці



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Масштабна пожежа виникла близько п’ятої години ранку 25 лютого Фото: Білгород-Дністровський відділ поліції ГУ НП в Одеській області

Було встановлено, що пожежа почалася з займання невеликої дерев’яної споруди на території однієї з баз

За фактом пожежі на базах відпочинку в селищі Затока на Одещині розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський відділ поліції ГУ НП в Одеській області.

«За попередніми даними, на усіх трьох базах вогнем знищено та пошкоджено близько 20 одноповерхових, три – двохповерхових та одна – триповерхова споруди», - заявили в поліції.

Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Як відомо, масштабна пожежа виникла близько п’ятої години ранку 25 лютого.

Зазначається, що після локалізації вогню рятувальниками на місці події розпочала роботу слідчо-оперативна група.

Було встановлено, що пожежа почалася з займання невеликої дерев’яної споруди на території однієї з баз. Полум’я перекинулося на сусідні будинки, а згодом охопило будівлі на території двох інших баз відпочинку.

Обставини та причини пожежі встановлюються. Призначено низку експертиз, триває слідство.