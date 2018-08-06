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    Поліція зірвала відкриття ресторану через вечірку у стилі Casino Royal

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    Поліція зірвала відкриття ресторану через вечірку у стилі Casino Royal

    Поліцейські перевіряли інформацію про те, що в ресторані проводяться заборонені азартні ігри

    Співробітники поліції зірвали відкриття ресторану Sabaneev Gourmet Garden в літньому саду Будинку вчених. Як повідомили «Думській» очевидці, в заклад навідалося приблизно 20 правоохоронців.

    Вони укладали відвідувачів обличчям на підлогу, обшукували їх, до охоронців «Саду», які намагалися перешкодити поліції, застосували фізичну силу.

    Поліцейські перевіряли інформацію про те, що в ресторані проводяться заборонені азартні ігри. Оперативні і слідчі дії велися в рамках кримінального провадження за ознаками ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

    Справа в тому, що ресторан відкривався вечіркою журналу Playboy Ukraine в стилі Casino Royal. Крім іншого, відвідувачам пропонували зіграти в покер (організатори стверджують, що гра велася не на гроші, а на інтерес). У поліції, дізнавшись про це, запідозрили, що порушується закон про заборону азартних ігор, і вирішили навідатися на Сабанеїв міст.

    Тим часом, в ГУНП стверджують, що інформація про азартні ігри знайшла своє підтвердження. Вилучено відповідні предмети - гральні столи, фішки та карти. Про підозрі поки нікому не повідомляли, але за цим справа не стане.

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