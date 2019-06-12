Понад 500 тхеквондистів взяли участь у видовищних поєдинках турніру «Південна Пальміра»
Вихованці Одеських спортшкіл №7 і №17 стали переможцями і призерами традиційного Відкритого всеукраїнського турніру з тхеквондо «Південна Пальміра»
З 7 по 9 червня 2019 року в Одесі проходив традиційний Відкритий всеукраїнський турнір з тхеквондо (ВТФ) «Південна Пальміра» серед молодших юнаків, юнаків, кадетів та юніорів.
У змаганнях взяли участь понад 500 бійців з 14 областей України, а також Молдови, Латвії та Румунії.
Любителі східних єдиноборств протягом двох днів спостерігали за поєдинками тхеквондистів, видовищними боями і блискучими перемогами. Одесу на змаганнях представили вихованці відділення тхеквондо ВТФ комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл №7 та №17.
Юні одеські спортсмени успішно виступили на турнірі, посівши призові місця:
КПНЗ «КДЮСШ №7»:
- Іван Стоянов 2010 р.н. - 1 місце (до 41 кг);
- Владислав Вірич, 2007 р.н. - 2 місце (до 57 кг);
- Артем Шевченко 2009 Г.Р.- 2 місце (до 48 кг);
- Іван Черевичний, 2008 р.н. - 3 місце (до 40 кг).
КПНЗ «КДЮСШ №17»:
- Володимир Казновський, 2008 р.н. - 1 місце (до 27 кг);
- Злата Волосенко, 2009 р.н. - 2 місце (до 30 кг);
- Рената Подолян, 2004 р.н. - 2 місце (до 68 кг);
- Уляна Проценко 2010 Г.Р.- 3 місце (до 37 кг);
- Микита Ушкалов, 2004 р.н. - 3 місце (до 55 кг);
- Віктор Семанюк, 2002 Г.Р.- 3 місце (до 73 кг);
- Матвій Лукашук, 2008 р.н. - 3 місце (до 36 кг);
- Костянтин Мелешко, 2009 р.н. - 3 місце (до 40 кг);
- Василь Довгий, 2005 р.н. - 3 місце (до 37 кг);
- Денис Нестеров, 2005 р.н. - 3 місце (до 49 кг).
Призерам турніру вручили медалі та грамоти.