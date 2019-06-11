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    Одеські спортсмени завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі спортивної гімнастики

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    Одеські спортсмени завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі спортивної гімнастики

    Одна золота, дві срібні та дві бронзові медалі - результат успішного виступу вихованців Одеської спортшколи №1 на турнірі зі спортивної гімнастики

    5-6 червня 2019 року в Івано-Франківську відбувся Всеукраїнський турнір на приз заслуженого майстра спорту України, фіналістки XXIX Олімпійських ігор Дар'ї Згоби зі спортивної гімнастики.

    У змаганнях взяли участь 75 спортсменів з різних міст України: Одеси, Івано-Франківська, Львова, Коломиї та Червонограда.

    Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.

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    Юні одеські спортсмени успішно виступили на турнірі, посівши призові місця:

    • Іван Яковенко (2012 р.н.) - 1 місце;
    • Алі Аль-Ахмад (2010 р.н.) - 2 місце;
    • Борис Болталін (2012 р.н.) - 2 місце;
    • Єгор Романець (2010 р.н.) - 3 місце;
    • Дмитро Велєв (2011 р.н.) - 3 місце.

    Підготувала спортсменів до змагань тренер-викладач Наталія Галай.

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