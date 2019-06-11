Одеські спортсмени завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі спортивної гімнастики
Одна золота, дві срібні та дві бронзові медалі - результат успішного виступу вихованців Одеської спортшколи №1 на турнірі зі спортивної гімнастики
5-6 червня 2019 року в Івано-Франківську відбувся Всеукраїнський турнір на приз заслуженого майстра спорту України, фіналістки XXIX Олімпійських ігор Дар'ї Згоби зі спортивної гімнастики.
У змаганнях взяли участь 75 спортсменів з різних міст України: Одеси, Івано-Франківська, Львова, Коломиї та Червонограда.
Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.
Юні одеські спортсмени успішно виступили на турнірі, посівши призові місця:
- Іван Яковенко (2012 р.н.) - 1 місце;
- Алі Аль-Ахмад (2010 р.н.) - 2 місце;
- Борис Болталін (2012 р.н.) - 2 місце;
- Єгор Романець (2010 р.н.) - 3 місце;
- Дмитро Велєв (2011 р.н.) - 3 місце.
Підготувала спортсменів до змагань тренер-викладач Наталія Галай.