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    Пожежа в одеському коледжі: усіх постраждалих виписали з лікарні

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    Усього від вогню в коледжі Одеси постраждали 30 осіб - Пожежа в одеському коледжі: усіх постраждалих виписали з лікарні
    Усього від вогню в коледжі Одеси постраждали 30 осіб

    Трьох пацієнтів, що знаходилися в стаціонарі, виписали додому

    Всіх постраждалих через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виписали з медичних установ.

    Про це «Укрінформу» повідомили у пресслужбі Одеської міськради. 

    Станом на вечір п'ятниці, 27 грудня в лікарнях Одеси не залишилося жодного з постраждалих у результаті пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Трьох пацієнтів, що знаходилися в стаціонарі, виписали додому.

    Як повідомлялося, 20 грудня продовжували отримувати лікування шестеро постраждалих внаслідок пожежі. Троє з них перебували у стаціонарах. Усього від вогню постраждали 30 осіб.

    Нагадаємо, 26 грудня в Одесі поховали двох 16-річних студенток, які загинули під час пожежі у коледжі.

    За день до цього експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих внаслідок пожежі на вулиці Троїцькій, 25 в Одесі.

    Нагадаємо, урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси вважається займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

    Раніше було опубліковано список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

    Суд відправив цілодобовий під домашній арешт директора згорілого одеського коледжу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

    Зазначимо, що після пожежі керівництво ДСНС області звільнили.

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