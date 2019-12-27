Пожежа в одеському коледжі: усіх постраждалих виписали з лікарні



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Усього від вогню в коледжі Одеси постраждали 30 осіб

Трьох пацієнтів, що знаходилися в стаціонарі, виписали додому

Всіх постраждалих через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виписали з медичних установ.

Про це «Укрінформу» повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Станом на вечір п'ятниці, 27 грудня в лікарнях Одеси не залишилося жодного з постраждалих у результаті пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Трьох пацієнтів, що знаходилися в стаціонарі, виписали додому.

Як повідомлялося, 20 грудня продовжували отримувати лікування шестеро постраждалих внаслідок пожежі. Троє з них перебували у стаціонарах. Усього від вогню постраждали 30 осіб.

Нагадаємо, 26 грудня в Одесі поховали двох 16-річних студенток, які загинули під час пожежі у коледжі.

За день до цього експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих внаслідок пожежі на вулиці Троїцькій, 25 в Одесі.

Нагадаємо, урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси вважається займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

Раніше було опубліковано список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Суд відправив цілодобовий під домашній арешт директора згорілого одеського коледжу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначимо, що після пожежі керівництво ДСНС області звільнили.