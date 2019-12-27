В Одесі поховали двох 16-річних студенток, які загинули під час пожежі у коледжі



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З обома дівчатами прощалися в Одесі, а потім тіло Юлії Маркіної повезли в її рідне село для поховання Скріншот з відео

Церемонія пройшла через три тижні після трагедії, тому що ідентифікувати тіла змогли тільки після генетичної експертизи

У четвер, 26 грудня, в Одесі поховали двох жертв пожежі в економічному коледжі, 16-річних студенток Катерину Пьяночкіну та Юлію Маркіну.

Про це повідомляє ТСН.

Відомо, що Катерина була на заняттях на четвертому поверсі й телефоном повідомила батькові, що почалася пожежа.

З обома дівчатами прощалися в Одесі, а потім тіло Юлії Маркіної повезли в її рідне село для поховання.

Церемонія пройшла через три тижні після трагедії, тому що ідентифікувати тіла змогли тільки після генетичної експертизи.

Як відомо, 25 грудня експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих внаслідок пожежі на вулиці Троїцькій, 25 в Одесі.

Нагадаємо, урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси вважається займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

Раніше було опубліковано список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Суд відправив цілодобовий під домашній арешт директора згорілого одеського коледжу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначимо, що після пожежі керівництво ДСНС області звільнили.