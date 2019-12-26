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    Пожежа в Одесі: серед загиблих упізнали директора інституту НАН України

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    <span>Доктор біологічних наук Борис Александров став останнім серед упізнаних загиблих</span> - Пожежа в Одесі: серед загиблих упізнали директора інституту НАН України
    Доктор біологічних наук Борис Александров став останнім серед упізнаних загиблих
    Фото: facebook.com/alexandrovboris

    Борис Александров очолював Інститут морської біології

    В Одесі впізнали 16-го загиблого в пожежі в коледжі на Троїцькій. Ним виявився директор Інституту морської біології НАН України, пише «Думская».

    Доктор біологічних наук Борис Александров став останнім серед упізнаних загиблих.

    «Прощання з Борисом Георгійовичем відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова», - пише видання.

    Також повідомляється, що в четвер, 26 грудня, у Валиховському провулку попрощаються з двома іншими жертвами пожежі - 16-річними студентками економічного коледжу Катериною П'яночкиною і Юлією Маркіною.

    Нагадаємо, урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси вважається займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

    Раніше було опубліковано список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

    Суд відправив цілодобовий під домашній арешт директора згорілого одеського коледжу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

    Зазначимо, що після пожежі керівництво ДСНС області звільнили.

    пожежа
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