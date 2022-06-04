Луганщину можуть взяти за два тижні – британська розвідка

Росія кинула всі сили на захоплення Донбасу. Там вона має певні успіхи, які їй даються значними втратами

Міністерство оборони Великобританії у своєму щоденному звіті оборонної розвідки від 3 червня відзначило, що Росія контролює понад 90% Луганської області. Єдині місця, які поки не опинилися під російською окупацією – Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а також траса Лисичанськ – Бахмут. При цьому бої за Сєвєродонецьк тривають вже на вулицях міста.

Там вже відзначають, що окупанти можуть захопити всю Луганську область невдовзі. Все це може статися протягом двох тижнів.

«Росія контролює понад 90% Луганської області та, швидше за все, завершить контроль протягом наступних двох тижнів. Росія досягла цих останніх тактичних успіхів за значних витрат ресурсів, а також внаслідок зосередження сили та вогню на одній частині загальної кампанії», – йдеться у звіті британських розвідників.

Певні здобуті успіхи в окупації Луганської області не дивують аналітиків. Міністерство оборони Великобританії також зазначило, що російські сили на всіх інших напрямках перейшли до оборонних операцій, щоб зосередити всі наявні сили в Сєвєродонецьку.

А от подальше просування росіян вони ставлять під сумніви. Адже російській армії потрібно буде значне поповнення як живої сили, так і техніки для наступу. А їх вона не зможе швидко згенерувати. Тож подальший наступ за межами Луганської області видається доволі сумнівним.

Хоча перед російською армією і стоїть завдання захопити всю Луганську та Донецьку області. При цьому що до 1 червня вони мали захопити Луганську область, а до 1 липня – Донецьку область. З першим завданням вони вже не впоралися, хоча і кинули на його виконання майже всі сили.

Для цього їм треба було захопити Сєвєродонецьк, і після цього одразу і Лисичанськ. Ці два міста створюють агломерацію, і є останніми великими населеними пунктами в Луганській області. Після цього їм би відкрився вихід на трасу Лисичанськ – Бахмут для подальшого наступу в Донецькій області.

Станом на 4 червня в Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої. Російські загарбники значно переважають українських захисників у чисельності. Тому після важких боїв, українці відступають на попередньо підготовлені захисні позиції, завдаючи ворогу чималих втрат.

Нагадаємо, РФ зробила помилку, кинувши всі сили на Сєвєродонецьк – Інститут вивчення війни (карти).

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