Ворог атакував Одещину ракетою
Вже відомо про двох постраждалих
Вранці 4 червня окупанти атакували ракетою Одеську область. Про це повідомило оперативне командування «Південь».
Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59.
Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
Попередньо відомо про двох постраждалих.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Раніше стало відомо, що у Бахмуті та Одесі пролунали вибухи.
На Одещині сирени почали лунати о 5:17. Приблизно через 20 хвилин в Одесі почули звуки вибухів.
Напередодні ворог запустив чотири ракети з Чорного моря, усі збиті.