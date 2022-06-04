Ворог атакував Одещину ракетою

Вже відомо про двох постраждалих

Вранці 4 червня окупанти атакували ракетою Одеську область. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59.

Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Попередньо відомо про двох постраждалих.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше стало відомо, що у Бахмуті та Одесі пролунали вибухи.

На Одещині сирени почали лунати о 5:17. Приблизно через 20 хвилин в Одесі почули звуки вибухів.

Напередодні ворог запустив чотири ракети з Чорного моря, усі збиті.

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