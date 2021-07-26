Мер Запоріжжя поскаржився на місцевих депутатів до Ради

Дмитро Разумков не надав офіційної відповіді на звернення

23 липня засідання VII сесії Запорізької міської ради відклали вп'яте

Запорізький міський голова Володимир Буряк звернувся до голови Верховної ради Дмитра Разумкова щодо невиконання обов'язків депутатами міськради. Про це повідомляє пресслужба муніципалітету.

Буряк посилається на ст. 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», зобов'язує депутатів бути присутніми на пленарних засіданнях, а в разі неможливості цього з поважних причин, повідомити про свою відсутність відповідальну особу. Відмова від виконання депутатських обов’язків може бути підставою для дострокового припинення повноважень.

Нині Дмитро Разумков не надав офіційної відповіді на звернення.

Нагадаємо, 23 липня засідання VII сесії Запорізької міської ради відклали вп'яте. Після звільнення міським головою секретаря міськради Анатолія Куртєва, представники фракцій «ОПЗЖ», «Слуги народу», «Європейської Солідарності», «Партії Шарія» та «Нової політики» відмовляються брати участь у пленарних засіданнях.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк доручив Департаменту правового забезпечення міськради надати оцінку відсутності депутатів на пленарних засіданнях.

Дату наступного сесійного засідання Буряк призначив на 30 липня.

Нагадаємо, у Запоріжжі п'яна директорка гімназії погрожувала патрульним, які зупинили її з чоловіком за нетверезе кермування.