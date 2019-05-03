Окупанти обстріляли Мар'їнку, пошкодили шість будинків та два автомобілі



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Осколками посічено вікна, фасади будинків, паркани, сільськогосподарські приміщення та транспортні засоби - поліція

Люди від обстрілу населеного пункту не постраждали

На Донеччині Бойовики завдали удару по житлових кварталах Мар'їнки. Наразі відомо про шість пошкоджених будинків, постраждалих немає. Про це інформує прес-служба МВС.

«Мінометний обстріл розпочався сьогодні, 3 травня, о 05.30. Перше повідомлення від громадян надійшло 3 травня близько 06.00. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції для документування наслідків обстрілу. Наразі задокументовано пошкодження 6 будинків та 2 автомобілів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що осколками посічено вікна, фасади будинків, паркани, сільськогосподарські приміщення та навіть транспортні засоби. Поліцейські вилучили залишки мін, які впали на подвір’я.

Постраждалих серед населення немає.

Сили місцевої поліції патрулюють обстріляний населений пункт для своєчасного надання необхідної допомоги жителям. У МВС підкреслили, що періодично обстріли відновлюються.

Факт кваліфіковано за ст. 258 (Терористичний акт) ККУ.