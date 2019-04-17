Розбірки на трасі Одеса-Київ: троє людей в лікарні, потрощені декілька авто



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Напад стався ввечері 16 квітня на посту «Дачне» у Біляївському районі Фото: Facebook Олесі Голодок

До поліції звернувся голова громадської організації та повідомив, що група невідомих озброєних осіб напала на його колег

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на пункті вагового контролю під Одесою, де трасі Одеса-Київ біля села Дачне поблизу посту поліції сталася стрілянина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Інцидент стався 16 квітня близько 22:30 на посту «Дачне» у Біляївському районі.

«До поліції звернувся голова громадської організації та повідомив, що група невідомих озброєних осіб напала на представників його організації, які знаходилися на ваговому пункті та контролювали діяльність працівників під час зважування вантажних автомобілів», - заявили в поліції.

Зазначається, що в результаті сутички троє чоловіків отримали ушкодження та були доставлені до лікарні з травмами різної тяжкості. Крім того, механічні ушкодження отримали декілька автомобілів представників громадськості.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії зі свідками, потерпілими та очевидцями кримінального правопорушення, а також вживаються заходи зі встановлення та затримання правопорушників.

Триває слідство.

Раніше прес-секретар поліції Одеської області Руслан Форостяк у Facebook повідомив деталі нападу біля села Дачне та зазначив, що схоже «одна група активістів напала на іншу».