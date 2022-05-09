Голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття – Bild

Мішель перервав розмову з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем через атаку рашистів

Голова Європейської Ради Шарль Мішель, який у понеділок, 9 травня, відвідав Одесу, відчув на собі повітряну тривогу. Йому довелося ховатися в укритті, повідомляє Bild.

Мішель прибув до Одеси, аби ще раз продемонструвати, що Євросоюз підтримує Україну. Візит припав на символічну дату – 9 травня країни ЄС відзначають день Європи.

«Президенту Ради ЄС Шарлю Мішелю довелося втекти в безпечне місце від російського ракетного удару під час візиту до Одеси. Про це стало відомо в понеділок з європейських кіл», – йдеться у повідомленні.

Мішель перервав розмову з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, «щоб звернутися за захистом, коли ракети знову вдарили по Одеській області», – написало видання.

Незадовго до атаки Мішель написав у Twitter: «Я приїхав святкувати День Європи в Одесі. У місто, як сказав Пушкін, де ви можете відчути Європу. І де сьогодні український народ захищає свої пам'ятники від куль і ракет і свою свободу від російської агресії. Ви не самотні. ЄС стоїть на вашому боці».

Як раніше повідомлялося, голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси святкувати День Європи.

Як повідомлялося, 8 травня у місті пролунали щонайменше п’ять вибухів. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області з території тимчасово окупованого Криму.