  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття – Bild

    Голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття – Bild
    фото: twitter.com/eucopresident

    Мішель перервав розмову з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем через атаку рашистів

    Голова Європейської Ради Шарль Мішель, який у понеділок, 9 травня, відвідав Одесу, відчув на собі повітряну тривогу. Йому довелося ховатися в укритті, повідомляє Bild.

    Мішель прибув до Одеси, аби ще раз продемонструвати, що Євросоюз підтримує Україну. Візит припав на символічну дату – 9 травня країни ЄС відзначають день Європи.

    «Президенту Ради ЄС Шарлю Мішелю довелося втекти в безпечне місце від російського ракетного удару під час візиту до Одеси. Про це стало відомо в понеділок з європейських кіл», – йдеться у повідомленні.

    Мішель перервав розмову з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, «щоб звернутися за захистом, коли ракети знову вдарили по Одеській області», – написало видання.

    Незадовго до атаки Мішель написав у Twitter: «Я приїхав святкувати День Європи в Одесі. У місто, як сказав Пушкін, де ви можете відчути Європу. І де сьогодні український народ захищає свої пам'ятники від куль і ракет і свою свободу від російської агресії. Ви не самотні. ЄС стоїть на вашому боці».

    Як раніше повідомлялося, голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси святкувати День Європи.

    Як повідомлялося, 8 травня у місті пролунали щонайменше п’ять вибухів. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців.

    Нагадаємо, що сьогодні росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області з території тимчасово окупованого Криму.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Європа Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття – Bild