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    СБУ викрила колаборанта на Одещині: підтримував Кремль

    Прихильник &laquo;руского міра&raquo; значно активізував свою інтернет-пропаганду з початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну - СБУ викрила колаборанта на Одещині: підтримував Кремль
    Прихильник «руского міра» значно активізував свою інтернет-пропаганду з початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну
    фото: СБУ

    Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

    Служба безпеки України в Одеській області викрили та затримали колаборанта, який підтримував у соцмережах військові дії РФ проти України. Він схвалював агресію та чекав на росіян, йдеться у повідомленні СБУ.

    Зазначається, що співробітники спецслужби викрили на розповсюдженні інформаційних матеріалів на підтримку військової агресії Росії проти України колаборанта – жителя міста Кілія Одеської області. Цей чоловік значно активізував свою Інтернет-пропаганду з початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ.

    «Прихильник «руZZкого міра» значно активізував свою інтернет-пропаганду з початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну. За завданням кураторів зі спецслужб рф, зловмисник через свої «дописи» у соцмережах, дискредитував Збройні Сили України, поширював ворожу пропаганду в підтримку загарбницькій політиці Кремля. Крім того, в проросійських публікаціях і репостах колаборант відкрито підтримував агресивну політику щодо України президента Путіна і закликав до зміни державних кордонів України», – сказано в повідомленні.

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    СБУ викрила колаборанта на Одещині: підтримував Кремль
    СБУ викрила колаборанта на Одещині: підтримував Кремль
    СБУ викрила колаборанта на Одещині: підтримував Кремль

    У зловмисника виявлені та вилучені матеріали, що підтверджують його злочинну діяльність. Зокрема, адміністрування ним ряду груп в забороненій на території нашої держави соцмережі, його контент був спрямований, в першу чергу, на жителів південно-західного регіону Одеської області.

    Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Також вирішується питання про інкримінування йому ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Тривають подальші заходи щодо виявлення на території області його спільників та інших колаборантів.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців. Також поплічники російських окупантів у Харківській області облаштували законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки, але його викрили українські силовики.

    Теги: росія окупанти СБУ Одеса війна Україна колабораціонізм окупація #stoprussia
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    СБУ викрила колаборанта на Одещині: підтримував Кремль