Станція метро «Золоті ворота» 22 квітня буде закрита: названа причина

Крім того, завтра не працюватиме пересадка на станції «Театральна»

У Києві 22 квітня закриють на вхід і вихід станцію метро «Золоті ворота». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Зміни пов’язані із підготовкою благодійного концерту гурту «Океан Ельзи», – йдеться у повідомленні.

Крім того, завтра не працюватиме пересадка на станції «Театральна».

Рух потягів зеленою лінією метрополітену відбуватиметься між станціями «Сирець»-«Лук’янівська» та «Червоний хутір»-«Палац спорту». Інші лінії метро працюватимуть без змін.

Нагадаємо, з 21 квітня у Києві відновлено рух «червоною» гілкою метро. Потяги тепер ходять від станції «Академмістечка» до «Лісової». Раніше повідомлялося, столична підземка запрацювала по-новому. Також 19 квітня відновили роботу деякі трамвайні маршрути.

До слова, Міський голова столиці Віталій Кличко припустив, що невдовзі низка станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних із Росією і Білоруссю.