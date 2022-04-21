  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Станція метро «Золоті ворота» 22 квітня буде закрита: названа причина

    Станція метро «Золоті ворота» 22 квітня буде закрита: названа причина
    фото: Вікіпедія

    Крім того, завтра не працюватиме пересадка на станції «Театральна»

    У Києві 22 квітня закриють на вхід і вихід станцію метро «Золоті ворота». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    «Зміни пов’язані із підготовкою благодійного концерту гурту «Океан Ельзи», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, завтра не працюватиме пересадка на станції «Театральна».

    Рух потягів зеленою лінією метрополітену відбуватиметься між станціями «Сирець»-«Лук’янівська» та «Червоний хутір»-«Палац спорту». Інші лінії метро працюватимуть без змін.

    Нагадаємо, з 21 квітня у Києві відновлено рух «червоною» гілкою метро. Потяги тепер ходять від станції «Академмістечка» до «Лісової». Раніше повідомлялося, столична підземка запрацювала по-новому. Також 19 квітня відновили роботу деякі трамвайні маршрути.

    До слова, Міський голова столиці Віталій Кличко припустив, що невдовзі низка станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних із Росією і Білоруссю.

    Читайте також: Епічна битва за Київ. Підполковник Гончар про те, як українці зупинили навалу Путіна
    Теги: росія окупанти Київ війна Святослав Вакарчук Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Станція метро «Золоті ворота» 22 квітня буде закрита: названа причина