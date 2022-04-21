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    Рашисти обстріляли Запоріжжя

    Противник намагався завдати шкоди інфраструктурі міста - Рашисти обстріляли Запоріжжя
    Противник намагався завдати шкоди інфраструктурі міста
    фото з відкритих джерел

    Про постраждалих не повідомляється

    Окупанти сьогодні обстріляли Запоріжжя. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    «Близько 30 хвилин тому в Запоріжжі зафіксовано два «прильоти». Постраждалих немає.

    Противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів. Прохання не розповсюджувати фото- та відео-матеріали», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав доказ того, що росіяни планують повністю окупувати Запорізьку область. Дещо раніше російські військові провели «референдум» у Запорізькій області. Рашисти змусили пенсіонерів голосувати за так зване поєднання до «ДНР».

    Як повідомлялося, військові показали найнебезпечніше місце в Запорізькій області.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Запоріжжя