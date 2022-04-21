Рашисти обстріляли Запоріжжя

Про постраждалих не повідомляється

Окупанти сьогодні обстріляли Запоріжжя. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

«Близько 30 хвилин тому в Запоріжжі зафіксовано два «прильоти». Постраждалих немає.

Противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів. Прохання не розповсюджувати фото- та відео-матеріали», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав доказ того, що росіяни планують повністю окупувати Запорізьку область. Дещо раніше російські військові провели «референдум» у Запорізькій області. Рашисти змусили пенсіонерів голосувати за так зване поєднання до «ДНР».

Як повідомлялося, військові показали найнебезпечніше місце в Запорізькій області.